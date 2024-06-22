Çin Sahil Güvenliği, Filipin Donanması'na Ait Nakliye Gemisinin Ele Geçirdiği Balık Ağlarını Geri Aldı
Çin'in Ren'ai Jiao resifi ve çevresindeki karasularında izinsiz şekilde karaya oturtulan Filipin donanmasına ait nakliye gemisinin personeli, Çinli balıkçıların ağlarına zarar verdi. Çin Sahil Güvenliği kolluk kuvvetleri, ele geçirilen balık ağlarını geri alarak Çinli balıkçılara iade etti.
SANSHA, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Ren'ai Jiao resifi ve çevresindeki karasularında izinsiz şekilde karaya oturtulan Filipin donanmasına ait nakliye gemisinin personeli son zamanlarda Çinli balıkçıların ağlarına defalarca kez zarar verirken, Çin Sahil Güvenliği kolluk kuvvetlerini engellemek amacıyla, kanunsuz şekilde ele geçirdikleri balık ağlarını geminin yakınındaki sulara yerleştirdi.
Çin Sahil Güvenliği kolluk kuvvetleri yasadışı şekilde elde edilen balık ağlarını geri alarak, ekonomik kayıplarını telafi etmek üzere Çinli balıkçılara iade etti.