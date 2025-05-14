Çin Sahil Güvenliği, Diaoyu Dao Karasularında Devriye Görevi Yürüttü

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, Çin'in Diaoyu Dao karasularında devriye görevi yürüttü.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada çarşamba günü gerçekleştirilen devriyenin, Çin'in hak ve çıkarlarını yasalara uygun olarak korumayı amaçladığı belirtildi.