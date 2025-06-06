Çin Sahil Güvenliği Diaoyu Dao'da Devriye Faaliyetleri Yürüttü
Çin'in Diaoyu Dao karasularında gerçekleştirilen devriye faaliyetleri, 1306 numaralı gemi öncülüğünde, ülkenin hak ve menfaatlerini koruma amacıyla gerçekleştirildi.
BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, Çin'in Diaoyu Dao karasularında devriye faaliyetleri yürüttü.
Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, 1306 numaralı gemi öncülüğünde gerçekleştirilen devriyenin, ülkenin hak ve çıkarlarını yasalara uygun şekilde korumak amacıyla yürütüldüğü belirtildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel