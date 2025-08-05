Çin Sahil Güvenliği Diaoyu Dao Adası'nda Devriye Görevi Yapıyor

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Çin Sahil Güvenliği, Diaoyu Dao Adası karasularında devriye görevi gerçekleştirerek bölgedeki haklarını korumayı amaçlıyor. Daha önce Japonya'ya ait bir balıkçı teknesinin izinsiz girmesi üzerine uzaklaştırıldığı bildirildi.

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, Diaoyu Dao Adası karasularında devriye görevi gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada salı günü gerçekleştirilen devriyenin Çin'in haklarını yasalara uygun olarak korumayı amaçladığı belirtildi.

Sahil Güvenlik sözcüsü, pazartesi günü yaptığı açıklamada Diaoyu Dao karasularına izinsiz giren Japonya'ya ait bir balıkçı teknesinin uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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