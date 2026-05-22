Çin Sahil Güvenliği 2025'ten Bu Yana 11,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirdi

FUZHOU, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, 2025 yılından bu yana tamamı denizaşırı uyuşturucu kaynaklarıyla bağlantılı 7 büyük deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı vakasını çözdüklerini ve 11,5 ton uyuşturucu ele geçirdiklerini açıkladı.

Çin Sahil Güvenliği, Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentinde düzenlenen ve perşembe günü sona eren 22. Asya Sahil Güvenlik Kuruluşları Başkanları Toplantısı'nın çalışma düzeyindeki oturumunda yaptığı açıklamada, 150'nin üzerinde kaçak göç vakasını ortaya çıkardıklarını söyledi.

Toplantıya 16 ülke ve bölgeden deniz kolluk kurumlarının temsilcileri ile iki uluslararası örgütün yetkilileri katıldı.

Katılımcılar, bölgesel deniz güvenliği durumu, sınır ötesi deniz suçlarıyla mücadele çabaları ve deniz ekolojik ortamının korunması konularında derinlemesine ve pragmatik tartışmalar gerçekleştirdi.

Toplantıda, sürdürülebilir denizcilik gelişiminin desteklenmesi ve bölgesel deniz güvenliği ile istikrarının korunması amacıyla çok taraflı kolluk işbirliğinin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığı konusunda mutabakata varıldı.

Katılımcılar ayrıca iletişim ve işbirliğini derinleştirmeye ve ortak müdahale kapasitesini artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

