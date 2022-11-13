Çin Sağlık Yetkilisi: Çin'in Kovid-19 İçin En Uygun Hale Getirilmiş Tedbirleri Verilere ve Tecrübeye Dayanıyor

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çinli bir sağlık yetkilisi tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, salgın önleme ve kontrolüne dair yeni yayınlanan 20 tedbirin büyük bir tecrübeye ve konuyla ilgili değerlendirme verilerine dayanarak iyi bir şekilde tasarlandığını söyledi.

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çinli bir sağlık yetkilisi tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, salgın önleme ve kontrolüne dair yeni yayınlanan 20 tedbirin büyük bir tecrübeye ve konuyla ilgili değerlendirme verilerine dayanarak iyi bir şekilde tasarlandığını söyledi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'na (NHC) bağlı hastalık önleme ve kontrol bürosunun başkan yardımcısı Chang Jile'ye göre, ülkenin Kovid-19 kontrol protokollerinin dokuzuncu versiyonuna dayanarak Cuma günü açıklanan bu tedbirler arasında potansiyel enfeksiyon riski olanların yönetimi ve kontrolü, tıbbi hizmetler ve aşılama bulunuyor.

Devlet Konseyi'nin Kovid-19'a karşı ortak önleme ve kontrol mekanizmasının düzenlediği basın toplantısında, NHC Başkan Yardımcısı Lei Haichao, bu tedbirlerin virüsü etkili bir şekilde kontrol altına alırken ekonomik ve sosyal kalkınma ile insanların hayatlarında çok önemli olan kamu hizmetleri üzerindeki etkisini en aza indirmeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.

Lei'ye göre, 20 tedbir sınırlı salgınla mücadele kaynaklarının virüs bulaşma riskinin daha yüksek olduğu insanlara ve bölgelere yönlendirilmesine yardımcı olabilecek. Böylece salgınlar minimum masrafla mümkün olan en kısa sürede kontrol altına alınabilecek.

NHC sözcüsü mi Feng, konferansta salgının yayılmasına, çoğalmasına ve büyük ölçekte yeniden başlamasına karşı korunmanın gerekliliğinin altını çizdi.

Mi Feng, insanların işleri ve yaşamları açısından çok önemli olan kamu hizmetlerinin sunulmasının önemine dikkat çekti ve insanların zorunlu gereksinim maddeleri ve tıbbi hizmet alma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Mi, basit ve aşırı derecede uygulanan salgın önleme ve kontrol önlemlerinin yanı sıra herkese yönelik tek bir yaklaşımdan kaçınılmasının da altını çizdi.