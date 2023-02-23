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Çin Sağlık Komisyonu Sözcüsü: Kovid-19 Müdahalesini Optimize Eden Çin Yeni Bir Aşamaya Giriyor

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Çin Sağlık Komisyonu Sözcüsü: Kovid-19 Müdahalesini Optimize Eden Çin Yeni Bir Aşamaya Giriyor

BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü mi Feng, Çin'in, Kovid-19 müdahale yönetimini A Sınıfı'ndan B Sınıfı'na indirmesiyle birlikte Kovid-19 önleme ve kontrolünde istikrarlı bir şekilde yeni bir aşamaya girdiğini söyledi.

BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü mi Feng, Çin'in, Kovid-19 müdahale yönetimini A Sınıfı'ndan B Sınıfı'na indirmesiyle birlikte Kovid-19 önleme ve kontrolünde istikrarlı bir şekilde yeni bir aşamaya girdiğini söyledi.

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Kovid-19'u Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması'nın Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Mi, ülkenin bazı bölgelerinde tek tük Kovid-19 vakalarının bildirildiğini ve Çin'in genel Kovid-19 müdahale durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Mi, Çin'in son üç yılı aşkın süredir Kovid-19 önleme ve kontrol tedbirlerini gelişen duruma göre optimize ettiğini ve daha tehlikeli ve ölümcül varyantların yaygınlaşmasını önlemeyi başardığını söyledi.

Küresel Kovid-19 pandemisi devam ederken, Çin'in B Sınıfı yönetim önlemlerini daha da geliştireceğini belirten Mi, ülkenin salgın gözetim ve düzenli uyarı kapasitesini artıracağını, bakım evleri ve okullar gibi yerlerde Kovid-19 önleme ve kontrolünü sağlayacağını ve Kovid-19 aşılamasını hızlandıracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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