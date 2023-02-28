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"Çin Rusya'ya Silah Sağlarsa Büyük Bedeli Olur"

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Çin'in Rusya'ya henüz silah desteği sağlamadığını ama bunu yapması halinde büyük bedeli olacağını söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Çin'in Rusya'ya henüz silah desteği sağlamadığını ama bunu yapması halinde büyük bedeli olacağını söyledi. CIA Direktörü William Burns de Amerika'nın Çin'in Rusya'ya silah desteği sağlamayı değerlendirdiğinden emin olduğunu kaydetti

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Beyaz Saray Rusya Güncel Haberler

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