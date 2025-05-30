Çin, Rusya ve Ukrayna'nın Barış Görüşmelerine Devam Etme Çağrısı Yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Rusya ve Ukrayna'ya barış görüşmeleri konusunda yakalanan ivmeyi sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Rusya ve Ukrayna, kısa süre önce İstanbul'da doğrudan görüşmeler gerçekleştirmiş ve esir değişimi konusunda anlaşmaya varmıştı. Görüşmelerin ikinci turunun da yakında gerçekleştirileceği açıklandı.

Geng, perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada bu olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ve barışa yönelik tüm çabaları desteklediklerini söyledi.

Öte yandan çatışmaların an itibarıyla devam ettiğini ve sivil kayıpların arttığını belirten Geng, Ukrayna krizinin karmaşık dinamikler içerdiğini ve bir gecede çözülemeyeceğini vurguladı.

Geng, çatışmanın taraflarının, siyasi irade göstermeleri, barış görüşmelerinde yakalanan ivmeyi sürdürmeleri, diyalog ve istişare yoluyla krizin temelinde yatan nedenleri çözüme kavuşturmaları ve böylece en sonunda siyasi çözüme ulaşmaları gerektiğini belirtti.

Çatışmanın taraflarının, uluslararası insani hukuka ciddiyetle uyması ve hiçbir şekilde sivillere ve sivil altyapıya saldırmaması gerektiğini vurgulayan Geng, "İki taraf da en kısa sürede savaş alanındaki durumu mümkün olan en kısa sürede yatıştırmak için ortak çaba sarf etmeli ve aktif tedbirler almalı" dedi.

Çin'in Ukrayna meselesine ilişkin tutumunun tutarlı ve net olduğunu yineleyen Geng, krizin başlangıcından bu yana diyalog, müzakere ve siyasi çözüm çağrılarını sürdürdüklerini söyledi. Geng, iki ülkeyle de irtibatı devam ettirdiklerini kaydederek her daim barış görüşmelerini teşvik etmek üzere çalıştıklarını belirtti.

Geng, Küresel Güney ve uluslararası toplumla birlikte gerçek barış arayışında yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.