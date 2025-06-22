Çin, Rusya ve Pakistan'dan BM'ye İsrail'in İran'a Saldırıları İçin Taslak Karar

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Çin, Rusya ve Pakistan, İsrail'in İran'a saldırılarına karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir taslak karar sunarak ateşkes çağrısı yaptı. Kararda uluslararası hukuk vurgulanırken, İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılar kınandı.

BİRLEŞMİŞ Çin, Rusya ve Pakistan, İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine bir taslak karar gönderdi.

AA'nın edindiği taslak metne göre, aralarında BMGK'nin iki daimi üyesinin de bulunduğu üç ülke, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek ateşkes çağrısı yaptı.

BM Şartı'nın yeniden teyit edildiği metinde, silahlı çatışmanın tarafı olan tüm aktörlerin, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku da dahil olmak üzere geçerli olduğu durumlarda uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyması gerektiği hatırlatıldı.

Taslak metne, BMGK'nın daimi üyeleri Rusya ve Çin ile geçici üye Pakistan imza attı.

Söz konusu belgede, İran'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvencesi altındaki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların en güçlü şekilde kınanması istendi.

Metinde, "derhal ve koşulsuz ateşkes" çağrısı yapılırken, taraflara daha fazla tırmanmadan kaçınmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Taslak kararın BMGK gündemine ne zaman alınacağı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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