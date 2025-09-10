Çin, Rusya ve Moğolistan Ortak Sınır Savunma Tatbikatı Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin, Rusya ve Moğolistan, pazartesi ve salı günleri üç ülkenin ortak sınır bölgesinde ilk sınır savunma tatbikatlarını gerçekleştirdi.

Halk Kurtuluş Ordusu Gazetesi'nin çarşamba günkü haberinde, "Sınır Savunma İşbirliği 2025" kod adlı tatbikatın, sınır bölgelerinde terör ve sabotaj faaliyetlerine karşı koordinasyonu güçlendirmeye odaklandığı belirtildi.

Gerçek mermi kullanılarak düzenlenen ortak tatbikatın, üç ülkenin, sınır güvenliğine yönelik tehditlere yanıt verme yeteneğini güçlendirip, stratejik güveni derinleştirmeyi hedeflediği de kaydedildi.

Haberde tatbikat çerçevesinde Çin'de ortak komuta merkezi kuran üç ülkenin, ortak planlama, keşif ve saldırı gibi faaliyetler yürüterek yeni bir sınır savunma işbirliği modelini test ettiği ifade edildi.

Üç ülkenin ordu mensuplarının tatbikatın ardından sınır yönetimi ve kontrolü konularında görüş alışverişinde bulunduğu da belirtildi.