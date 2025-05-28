Çin-Rusya Sınırını Bağlayan Yeni Demiryolu Tüneli Tamamlandı

Çin-Rusya Sınırını Bağlayan Yeni Demiryolu Tüneli Tamamlandı
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Çin'in Heilongjiang eyaletinde yer alan Suifenhe kentinde, 602 metrelik yeni demiryolu tüneli tamamlanarak hizmete girdi. Tünel, saatte 120 kilometre hızla işlemeyi hedefleyen yenilenen demiryolunu önemli ölçüde güçlendirecek.

SUİFENHE, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Suifenhe kentinde geçen mayıs ayında yapımına başlanan 602 metrelik demiryolu tüneli çarşamba günü tamamlandı. Yeni tünel, Suifenhe'yi Çin- Rusya sınırına bağlayan ve saatte 120 kilometre hızla işleyecek şekilde yenilenen demiryolunun hat kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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