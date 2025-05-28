Çin-Rusya Sınırını Bağlayan Yeni Demiryolu Tüneli Tamamlandı
Çin'in Heilongjiang eyaletinde yer alan Suifenhe kentinde, 602 metrelik yeni demiryolu tüneli tamamlanarak hizmete girdi. Tünel, saatte 120 kilometre hızla işlemeyi hedefleyen yenilenen demiryolunu önemli ölçüde güçlendirecek.
SUİFENHE, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Suifenhe kentinde geçen mayıs ayında yapımına başlanan 602 metrelik demiryolu tüneli çarşamba günü tamamlandı. Yeni tünel, Suifenhe'yi Çin- Rusya sınırına bağlayan ve saatte 120 kilometre hızla işleyecek şekilde yenilenen demiryolunun hat kapasitesini önemli ölçüde artıracak.
Kaynak: Xinhua / Güncel