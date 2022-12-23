Çin-Rusya Ortak Deniz Tatbikatı Güncel Haberler JİNAN DESTROYERİ, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Rus donanmaları, Doğu Çin Denizi'nde Çarşamba günü "Ortak Deniz 2022" adı verilen ortak deniz tatbikatını başlattı. Çin donanmasına ait Jinan destroyeri (önde) ile Rusya'nın Varyag kruvazörü Doğu Çin Denizi'nde düzenlenen Ortak Deniz 2022 isimli ortak deniz tatbikatına katılıyor, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xu Wei/Xinhua) JİNAN DESTROYERİ, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Rus donanmaları, Doğu Çin Denizi'nde Çarşamba günü "Ortak Deniz 2022" adı verilen ortak deniz tatbikatını başlattı. Çin donanmasına ait Jinan destroyeri ile Rusya'nın Varyag kruvazörü de tatbikatta yer alıyor. Doğu Çin Denizi'nde düzenlenen Ortak Deniz 2022 isimli ortak deniz tatbikatına katılan Çin donanmasına ait gemiler, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xu Wei/Xinhua) Doğu Çin Denizi'nde düzenlenen Ortak Deniz 2022 isimli ortak deniz tatbikatına katılan Rus donanmasına ait bir helikopter havalanıyor, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Bingxuan/Xinhua) Doğu Çin Denizi'nde düzenlenen Ortak Deniz 2022 isimli ortak deniz tatbikatına katılan Çin ve Rus savaş gemileri, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xu Wei/Xinhua) Doğu Çin Denizi'nde düzenlenen Ortak Deniz 2022 isimli ortak deniz tatbikatına katılan Çin ve Rus savaş gemileri, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Bingxuan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin-Rusya Ortak Deniz Tatbikatı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.