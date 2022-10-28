Çin: Rusya'nın Ukrayna ve ABD ile Müzakereleri Sürdürme Yönündeki İsteğini Memnuniyetle Karşılıyoruz

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in, Rusya'nın Ukrayna ve ABD ile diyalog kurma ve müzakereleri sürdürme yönündeki istekliliğini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in, Rusya'nın Ukrayna ve ABD ile diyalog kurma ve müzakereleri sürdürme yönündeki istekliliğini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Wang günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı, ayrıca Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang Yi'nin, Perşembe günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve iki tarafın Ukrayna krizi konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Sözcü Wang'a göre Rusya tarafı görüşmede, Ukrayna ve ABD ile diyalog başlatma ve müzakereleri sürdürme yönündeki istekliliğini dile getirdi.

Sözcü, "Çin bu adımı memnuniyetle karşılıyor ve ilgili tarafların müzakere ve diğer siyasi kanallar yoluyla durumu mümkün olan en kısa sürede kolaylaştırma ve hatta çözme yönündeki diplomatik çabaları hızlandırmasını umut ediyor" dedi.

Görüşmede iki tarafın kitle imha silahları kullanımına izin verilmemesi konusunu da ele aldıklarını belirten Wang, Çin'in insani felaketleri önlemek için durumun daha da tırmanmasından kaçınılması gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.