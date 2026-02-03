Haberler

Çin'den ABD ile Rusya arasındaki "New START" anlaşmasının süresinin uzatılmasına destek

Çin, Moskova'nın ABD ile stratejik nükleer silahların sınırlanmasını amaçlayan New START anlaşmasının süresinin uzatılması önerisini destekledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin öneriye etkin yanıt vermesini umduklarını ifade etti.

Çin, Moskova yönetiminin, ABD ile Rusya arasında stratejik nükleer silahların sınırlanmasını öngören "New START" anlaşmasının süresinin uzatılması önerisini desteklediğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında sorulan soruya yanıt verdi.

Rusya'nın, 5 Ocak'ta süresi dolacak anlaşmanın yükümlülüklerine 1 yıl daha uyulmasına yönelik yapıcı bir öneri sunduğunu ifade eden sözcü Lin, "ABD'nin Rusya'nın önerisine etkin yanıt vereceğini ve böylece küresel stratejik istikrarı koruyacağını umuyoruz." dedi.

Lin, ABD'nin Çin'in nükleer silahların azaltılması müzakerelerine dahil edilmesi önerisine ilişkin ise "Çin'in nükleer gücü ABD ile hiçbir surette aynı seviyede değil. Çin'in bu aşamada nükleer silahsızlanma müzakarelerine katılmasını istemek ne adil ne de akla uygun." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki New START anlaşması, 2010 yılında imzalanmıştı. Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

Rusya geçen yıl süresi dolan anlaşmanın yükümlülüklerine 1 yıl daha uyacağını açıklamıştı. Anlaşmaya ilave süre de 5 Ocak'ta doluyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Rusya 5 bin 459, ABD 5 bin 177 nükleer savaş başlığı ile en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken, Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

