Çin, Rusya'nın Kuzey Akım Soruşturmasıyla İlgili Karar Taslağını Destekliyor

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in Kuzey Akım boru hattı konusunda Rusya tarafından önerilen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar taslağını desteklediğini söyledi.

Wang, bu açıklamayı Çarşamba günü gerçekleştirdiği olağan basın toplantısı sırasında, Rusya'nın Şubat ayında BMGK'de doğalgaz boru hattı olayına ilişkin uluslararası bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulunan karar taslağı hakkında basın tarafından sorulan bir soruya yanıt olarak yaptı. Rusya'nın taslakla ilgili sessizlik prosedürünü başlattığı söylense de, ABD ve BMGK'nın diğer bazı Batılı üyeleri sessizliği bozarak böyle bir komisyona itiraz etti.

Kuzey Akım boru hattı patlamasının önemli etkisine dikkat çeken Wang, uluslararası toplumun çoğu üyesinin gerçeğin ortaya çıkarılması için çağrıda bulunduğunu söyledi.

Rusya'nın önerdiği karar taslağının amacının BM'nin uluslararası soruşturmalarını teşvik etmek olduğunu söyleyen Wang, Çin'in de bu fikre katıldığını ve taslağı desteklediğini sözlerine ekledi.

Wang en yetkili ve temsilci uluslararası kurumu olan ve uluslararası soruşturmalara başkanlık eden BM'nin, tek tek ülkeler tarafından yürütülen mevcut soruşturmalarla bir sinerji oluşturarak gerçeğin daha hızlı bulunmasına destek olacağını söyledi.

Sözcü, Çin'in BMGK'nın ilgili konulardaki tartışmalarını desteklediğini ve karar taslağı üzerindeki istişarelere yapıcı bir şekilde katıldığını, BMGK'nın bazı gelişmekte olan üye ülkelerinin de makul görüş ve önerilerde bulunduğunu söyledi.

Wang, Çin'in BMGK'nın bazı Batılı üyelerinin tutumunu da fark ettiğini ve bu ülkelerin jeopolitik bencil çıkarları tamamen terk etmelerini, BMGK üyelerinin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ciddiyetle yerine getirmelerini ve karar üzerinde hızlıca fikir birliği oluşturmak için taslağın istişarelerine yapıcı bir şekilde katılmalarını umduğunu söyledi.