Çin, Rusya'nın Afganistan Geçici Hükümetini Tanımasını Memnuniyetle Karşıladı

Çin, Rusya'nın Afganistan geçici hükümetini tanıma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenlediği basın toplantısında, Pekin'in uluslararası toplumu "Afgan geçici hükümetiyle etkileşimi ve diyaloğu güçlendirmeye" teşvik ettiğini belirtti.

Mao, Çin'in, Rusya'nın Afganistan geçici hükümetini tanıma adımını olumlu bulduğunu aktardı.

Sözcü Mao, Çin'in uluslararası topluma, "Afganistan'ın yeniden inşasına ve kalkınmasına yardımcı olma, terörle mücadelesine destek verme ve bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı sunma" çağrısında bulunduğunu vurguladı.

Çin'in Afgan halkına yönelik dostane politikasını sürdüreceğini kaydeden Mao, çeşitli alanlarda temas ve işbirliğini desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, 15 Ağustos 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan yönetimini resmen tanıdıklarını dün bildirmişti.

ABD ve NATO askeri güçlerinin 2021 yazında ülkeden ayrılmasına paralel önceki hükümet devrilmiş, Afganistan genelinde kontrol sağlayan Taliban, geçici hükümetini duyurmuştu.

Aynı dönemde, Batılı ülkeler Afganistan'daki diplomatik misyonlarını kapatmış, başkent Kabil'de çok az sayıda ülkenin büyükelçiliği aktif olarak çalışmalarına devam etmişti.