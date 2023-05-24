Çin, Rusya ile Ticari İşbirliğini Derinleştirmeyi Hedefliyor
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SHANGHAİ, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi He Lifeng, Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen Çin-Rusya iş forumunda konuşma yapıyor, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)
SHANGHAİ, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi He Lifeng, Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen Çin- Rusya iş forumunda konuşma yapıyor, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel