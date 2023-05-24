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Çin, Rusya ile Ticari İşbirliğini Derinleştirmeyi Hedefliyor

Çin, Rusya ile Ticari İşbirliğini Derinleştirmeyi Hedefliyor

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SHANGHAİ, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi He Lifeng, Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen Çin-Rusya iş forumunda konuşma yapıyor, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

SHANGHAİ, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi He Lifeng, Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen Çin- Rusya iş forumunda konuşma yapıyor, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Rusya Güncel Haberler

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