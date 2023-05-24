Çin, Rusya ile Ticari İşbirliğini Derinleştirmeyi Hedefliyor

SHANGHAİ, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Shanghai kentinde düzenlenen Çin- Rusya iş forumuna katılarak, Çin ve Rus iş çevreleri arasında alışverişlerin derinleştirilmesine yönelik beklentilerini dile getirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He, Salı günü düzenlenen forumdaki konuşmasında, iki devlet başkanının stratejik rehberliği altında çeşitli alanlarda kurulan Çin- Rusya işbirliğinin sağlam bir gelişme ivmesi sürdürdüğünü ve dünyaya önemli katkılar sağladığını söyledi.

He, iki devlet başkanı tarafından varılan mutabakatı uygulamak, ikili ticareti teşvik etmek, yatırım işbirliğini derinleştirmek, bağlanabilirlik ve endüstriyel işbirliğini yükseltmek ve tarımsal işbirliğini güçlendirmek için Çin'in Rusya ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

He, Çin'in kendi modernleşmesini sarsılmaz biçimde ilerleteceğini, yüksek kaliteli kalkınma elde etmek için çabalayacağını ve Rusya dahil diğer ülkeler için yeni kalkınma fırsatları sağlayarak dışa açılmayı yüksek düzeyde genişleteceğini belirtti.

He, Çin ve Rusya iş çevrelerinin, Çin-Rusya tatbiki işbirliğinde yeni bir sayfa açmak için derinlemesine fikir alışverişinde bulunacaklarını ve el ele çalışacaklarını umduğunu da sözlerine ekledi.

Foruma Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de katıldı ve bir konuşma yaptı. Çin Başbakan Yardımcısı, açılış töreni öncesinde Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko ile de bir araya geldi.