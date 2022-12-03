Çin-Rusya Hükümet Başkanları Toplantı Komitesinin 26. Oturumu Yapıldı

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua, Cuma günü video konferans yoluyla, Çin ile Rusya'nın hükümet başkanları arasında düzenli toplantılar komitesinin 26. oturumuna Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko ile birlikte başkanlık etti.

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua, Cuma günü video konferans yoluyla, Çin ile Rusya'nın hükümet başkanları arasında düzenli toplantılar komitesinin 26. oturumuna Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko ile birlikte başkanlık etti.

Hu, komitenin ve alt komitelerinin iki devlet başkanının vardığı konsensüsü aktif biçimde uyguladığını, ikili ticaret hacmini rekor seviye taşıdığını ve stratejik büyük projelerde işbirliğinde önemli sonuçlar elde ettiğini söyledi. İki başbakan arasında gerçekleştirilecek düzenli toplantıların 27'incisi için tüm hazırlıklarını yapan komite ve alt komiteler, finans, gümrük, bilim ve teknoloji alanlarında da işbirliğini derinleştirmeye devam ediyor.

Hu, Çin'in, toplantı komitesi mekanizmasının rolünü tam anlamıyla yerine getirmek, hem geleneksel hem de gelişen alanlarda işbirliğini daha da derinleştirmek, ticaret ve yatırım işbirliğindeki iyi ivmeyi pekiştirmek ve yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığına daha fazla katkı sağlamak için Rusya ile ortak çaba göstermek istediğini söyledi.

Çernişenko ise, Rusya-Çin işbirliğinin çeşitli alanlarda güçlü bir gelişme gösterdiğini belirterek, Rusya'nın ikili işbirliğini ilerletmek ve Rusya-Çin ilişkilerinin gelişimine yeni katkılar sağlamak için Çin ile ortak çaba göstermeye istekli olduğunu söyledi.