Çin-Rusya Hükümet Başkanları 28. Olağan Toplantısı İçin Rusya Başbakanı Çin'e Geliyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine Çin-Rusya Hükümet Başkanları 28. Olağan Toplantısı için Çin'e bir ziyaret düzenleyecek. Toplantı, iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatın hayata geçirilmesi ve ikili tatbiki işbirliğinin koordinasyonu için önemli bir mekanizma olarak değerlendiriliyor.

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine 19-20 Aralık tarihlerinde Çin-Rusya Hükümet Başkanları 28. Olağan Toplantısı için Çin'e bir ziyaret düzenleyecek.

Pazartesi günkü olağan basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya cevap veren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin ve Rusya hükümet başkanları arasındaki olağan toplantının, iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatın hayata geçirilmesi ve çeşitli alanlardaki ikili tatbiki işbirliğinin koordinasyonu için hayati önem taşıyan bir mekanizma olduğunu kaydetti. Toplantı 1996'dan bu yana her yıl düzenleniyor.

Wang, iki tarafın toplantı sırasında ikili ilişkiler, tatbiki işbirliği ve ortak ilgi alanına giren konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.