Çin-Rusya Fuarı Harbin'de Başladı
Çin'in kuzeydoğusundaki Harbin şehrinde düzenlenen 8. Çin-Rusya Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar, 21 Mayıs'a kadar sürecek ve 44 ülke ve bölgeden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşiyor.
HARBİN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen 8. Çin- Rusya Fuarı Cumartesi günü kapılarını ziyaretçilere açtı.
21 Mayıs'a kadar sürecek fuara 5.000'den fazla yurtdışı alıcı kayıt yaptırırken, 44 ülke ve bölgeden temsilciler katıldı.