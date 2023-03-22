Çin-Rusya Ekonomik İşbirliği Önceliklerine Yönelik 2030 Öncesi Geliştirme Planı'ndan Öne Çıkan Detaylar

MOSKOVA, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, Salı günü Kremlin'de, Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın Çin-Rusya Ekonomik İşbirliği Önceliklerine Yönelik 2030 Öncesi Geliştirme Planı Hakkındaki Ortak...

MOSKOVA, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, Salı günü Kremlin'de, Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın Çin-Rusya Ekonomik İşbirliği Önceliklerine Yönelik 2030 Öncesi Geliştirme Planı Hakkındaki Ortak Bildirisi'ni imzaladı ve açıkladı.

Bildiride, iki tarafın karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar ilkelerini sıkı bir şekilde destekleme, iki ülkenin uzun vadeli bağımsız kalkınmasını gerçekleştirme, Çin-Rusya ekonomik ve ticari işbirliğinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etme, ikili işbirliğinin kapsamlı şekilde teşvik edilmesine yeni bir ivme kazandırma, mal ve hizmetlerde ikili ticaretin hızlı büyüme ivmesini sürdürme ve 2030 yılına kadar ikili ticaret hacminin önemli ölçüde artırılmasını sağlama konularında anlaştıkları belirtildi.

İki taraf, ticaret ölçeğini genişletmek, ticaret yapısını optimize etmek ve e-ticaret ve diğer yenilikçi işbirliği türlerini geliştirmek gibi pek çok önemli yönde ekonomik işbirliğini yürütme sözü verdi.

Taraflar, pazar talebini karşılamak için finansal işbirliğini geliştirmeyi ve ikili ticaret, yatırım, krediler ve diğer ekonomik ve ticari işlemlerde yerel para birimi mutabakat oranını istikrarlı şekilde artırmayı taahhüt etti.

Bildiriye göre iki taraf, tüm yönleriyle enerji ortaklığını pekiştirecek ve kilit enerji alanlarında uzun vadeli işbirliğini güçlendirecek.

Taraflar iki ülkede teknolojinin üst düzey gelişimini sağlamak için teknoloji ve inovasyonda fikir alışverişi ve yüksek kaliteli işbirliğini teşvik etme çağrısında bulundu.

Taraflar ayrıca sanayi işbirliğini geliştirmenin yanı sıra, iki ülkenin gıda güvenliğini sağlamak için tarımsal işbirliğini geliştirme sözü verdi.