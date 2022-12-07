Çin-Rusya Doğal Gaz Boru Hattının Önemli Bir Kesimi Tamamlandı

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Rusya'dan gelecek doğal gazı Çin'in doğusundaki ekonomik merkez Shanghai'ya taşıyacak olan Çin-Rusya doğu rotası doğal gaz boru hattı projesinin önemli bir bölümü tamamlandı.

İnşaat şirketi PipeChina'dan yapılan açıklamaya göre, toplam uzunluğu 5.111 kilometre olan sınır ötesi doğal gaz boru hattı, Çin'e, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin sınır kenti Heihe yoluyla giriyor ve dokuz eyalet seviyesindeki bölgeden geçerek, Beijing, Shanghai ve Tianjin dahil olmak üzere hat üzerinde kalan alanlara doğal gaz sağlıyor.

Şirkete göre boru hattının 2025 yılda kadar, 38 milyar metreküp doğalgaz tedarik etmesi bekleniyor ve bu miktar 164 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına denk geliyor.

Şirket, kilit öneme sahip enerji koridorunun, enerji güvenliğine ve ülkenin doğusundaki bölgelerin yüksek kaliteli kalkınmasına güçlü bir ivme kazandıracağını bildirdi.