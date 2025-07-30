Çin, Rusya'dan Petrol Alımında Ulusal Çıkarları Ön Planda Tutacak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Rusya'dan petrol alımına ilişkin, ulusal çıkarlar temelinde doğru olan tedbirlerin alınacağını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığına göre, Bakanlık Sözcüsü Guo, günlük basın toplantısında Rusya'dan petrol alımı ve tarife gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Rus petrolüne ilişkin açıklaması sorulan Guo, "Ulusal çıkarlarımız temelinde Çin için doğru olan enerji tedarik tedbirlerini alacağız." ifadesini kullandı.

"Tarife savaşlarının" kazananı olmadığını ve baskının sorunları çözmeyeceğini vurgulayan Guo, Çin kendi egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını "kararlılıkla" koruyacağını vurguladı.

Bessent, Rusya'dan petrol alımına ilişkin, "Çin tarafı egemenliklerini çok ciddiye alıyor. Biz de onlarla egemenlik konusunda rekabete girmeyeceğiz." diyerek yüksek tarife oranına işaret etmişti.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi ve ilişkilerde gerilim

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına yönelik ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarırken, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

İki ülke yetkilileri görüşmelerin ikinci turu için haziranda Londra'da bir araya gelmiş ve Cenevre'de daha önce varılan ticaret anlaşmasının uygulanması için bir "çerçeve" üzerinde anlaşma sağladıklarını açıklamışlardı.