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Çin-Rusya Barış ve Kalkınma Dostluk Komitesi Toplandı

Çin-Rusya Barış ve Kalkınma Dostluk Komitesi Toplandı
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Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, başkent Beijing'de Rus tarafının başkanı Boris Titov ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin- Rusya Barış ve Kalkınma Dostluk Komitesi'nin Çin tarafının başkanı olan Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, başkent Beijing'de komitenin Rus tarafının başkanı Boris Titov ile bir araya geldi, 24 Nisan 2025. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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