Çin, Rus Pasaport Sahiplerine Vizesiz Seyahat İmkanı Sağlayacak
Çin, umuma mahsus pasaport sahibi Rus vatandaşları için 15 Eylül 2025 ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında deneme amaçlı vize muafiyeti politikası uygulayacak. 30 günü aşmayan iş, turizm ve ziyaret amaçlı seyahatlerde Rus vatandaşları vizesiz olarak Çin'e girebilecek.
HEİHE, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin, umuma mahsus pasaport sahibi Rus vatandaşları için 15 Eylül 2025 ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında deneme amaçlı vize muafiyeti politikası uygulayacak.
2 Eylül'de açıklanan karar kapsamında, 30 günü aşmayan iş, turizm, akraba ve arkadaş ziyareti, etkileşim ve transit geçiş amaçlı seyahatlerde bulunacak umuma mahsus pasaport sahibi Rus vatandaşları vizesiz olarak Çin'e giriş yapabilecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel