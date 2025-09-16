Çin, Rus Pasaport Sahiplerine Vizesiz Seyahat İmkanı Sağlayacak

HEİHE, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin, umuma mahsus pasaport sahibi Rus vatandaşları için 15 Eylül 2025 ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında deneme amaçlı vize muafiyeti politikası uygulayacak.

2 Eylül'de açıklanan karar kapsamında, 30 günü aşmayan iş, turizm, akraba ve arkadaş ziyareti, etkileşim ve transit geçiş amaçlı seyahatlerde bulunacak umuma mahsus pasaport sahibi Rus vatandaşları vizesiz olarak Çin'e giriş yapabilecek.