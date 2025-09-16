Haberler

Çin, Rus Pasaport Sahiplerine Vizesiz Seyahat İmkanı Sağlayacak

Çin, Rus Pasaport Sahiplerine Vizesiz Seyahat İmkanı Sağlayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, umuma mahsus pasaport sahibi Rus vatandaşları için 15 Eylül 2025 ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında deneme amaçlı vize muafiyeti politikası uygulayacak. 30 günü aşmayan iş, turizm ve ziyaret amaçlı seyahatlerde Rus vatandaşları vizesiz olarak Çin'e girebilecek.

HEİHE, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin, umuma mahsus pasaport sahibi Rus vatandaşları için 15 Eylül 2025 ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında deneme amaçlı vize muafiyeti politikası uygulayacak.

2 Eylül'de açıklanan karar kapsamında, 30 günü aşmayan iş, turizm, akraba ve arkadaş ziyareti, etkileşim ve transit geçiş amaçlı seyahatlerde bulunacak umuma mahsus pasaport sahibi Rus vatandaşları vizesiz olarak Çin'e giriş yapabilecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Seren Serengil'den yıllar sonra gelen Emrah itirafı

Seren Serengil seneler sonra asıl bombayı patlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'un en sevdiği Türkçe kelime ortaya çıktı

En sevdiği Türkçe kelime bakın neymiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.