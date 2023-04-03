Çin, Roket Parçalarının Yeniden Kullanılabilmesini Sağlayacak Paraşüt Sistemi Geliştiriyor

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çinli mühendisler fırlatma sırasında roket iticilerini ve kaplamalarını kurtarmak için paraşüt sistemi üzerinde çalışıyor.

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çinli mühendisler fırlatma sırasında roket iticilerini ve kaplamalarını kurtarmak için paraşüt sistemi üzerinde çalışıyor.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen sistem, kurtarılan tekrar kullanılabilir roket parçalarının daha duyarlı ve kontrol edilebilir hale getirilmesine yardımcı olmak için kullanılacak.

Araştırma ekibine göre, havada süzülme kontrol teknolojisini kullanan sistem, iniş menzilini normal aralıktan 30 ila 90 kilometre daha küçük bir alanla sınırlandırabiliyor. Bu teknoloji, iniş emniyet teknolojisiyle, iticiler ve kaplamaların yere indikten sonra sağlam kalmalarını sağlayacak.

Çin'de önemli fırlatma alanları ülkenin iç kesimlerinde olduğundan, roket parçalarının, özellikle insan aktivitesi olan bölgelere öngörülemeyen şekilde düşmesinin önlenmesi bilim insanları için çözülmesi gereken acil bir görev haline geldi.

Projenin baş mühendis yardımcısı Teng Haishan, kurtarma sisteminin daha ekonomik hizmetler sağlayarak roket fırlatma maliyetinin düşürülmesine de yardımcı olabileceğini söyledi.

Teng, "Çin son iki yılda yüzden fazla taşıyıcı roketi uzaya fırlattı. Böyle bir kurtarma sisteminin devreye girmesiyle, fırlatma maliyetlerinde her yıl 1 milyar yuandan (yaklaşık 145 milyon ABD doları) fazla tasarruf sağlanabilir" dedi.

Paraşüt sistemi, kısa süre önce düzenlenen ulusal inovasyon yarışmasında tanıtıldı. Üreticilerine göre sistem, geliştirme sürecinin son aşamasında bulunuyor.