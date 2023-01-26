Çin Restoranı Tavşan Yılı İçin Tavşan Şeklinde Buharda Pişmiş Çörek Çıkardı Güncel Haberler Shanghai'daki bir restoran, Çin Tavşan Yeni Yılı'nı kutlamak için tavşan şeklinde buharda pişmiş çörek çıkardı. Shanghai'daki bir restoran, Çin Tavşan Yeni Yılı'nı kutlamak için tavşan şeklinde buharda pişmiş çörek çıkardı. SES (Çince): YOU YUMİN, Nanxiang buharda çörek yapma zanaatı mirasçısı: "Çörekler kremalı muhallebi dolgusu ve gül aromalı kırmızı fasulye ezmesi ile dolduruluyor. Her gün yaklaşık 30 ila 40 tavşan şeklinde buharda pişmiş çörek satıyoruz ve öğleden önce tükeniyor." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

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