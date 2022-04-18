Çin, Reel Ekonomiye Yönelik Mali Desteği Artıracak - Haberler

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Çin, Reel Ekonomiye Yönelik Mali Desteği Artıracak

Xinhua - Güncel
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Çin, Reel Ekonomiye Yönelik Mali Desteği Artıracak

Ülkenin mali yetkilileri, Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Çin'in reel ekonomiye yönelik mali desteği güçlendirmek için bir dizi önlem aldığını duyurdu.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası ve Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin ortaklaşa yayınladığı genelgede, ülkenin zor durumdaki piyasa kuruluşlarını rahatlatmak, ekonomide kesintisiz bir akış sağlamak ve ihracatı desteklemek için mali desteği artıracağı kaydedildi. Genelgede, Çin'in salgından etkilenen sektörler, kuruluşlar ve kişilere yönelik mali yardımı artıracağı, finans kuruluşlarına kredi ölçeklerini genişletmek ve reel sektöre uygun faiz tavizleri vermeleri için rehberlik edeceği ve mikro ile küçük firmalar için kapsayıcı finansmanı daha iyi uygulayacağı belirtildi. Genelgede, finans kurumlarının taşımacılık ve lojistik şirketleri ile kamyon sürücülerinin finansman ihtiyaçlarını karşılaması ve bu işletmelerin Kovid-19 salgını nedeniyle kredilerini geri ödemede sorun yaşaması halinde kredi süresinin uzatılması ya da yenilenmesi konularında makul ayarlamalar yapması gerektiğinin altı çizildi. Genelgede Çin'in aynı zamanda tüm ülkede döviz faturalarını ve ödemelerini kolaylaştıran pilot projesini genişleteceği, Renminbi'yle anlaşmayı kolaylaştıracağı ve Renminbi'nin sınırötesi kullanım verimliliğini artıracağı da ifade edildi.

Çin, Reel Ekonomiye Yönelik Mali Desteği Artıracak

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Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Finans, Kredi, Nisan, Güncel, Haberler

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