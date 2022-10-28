Çin, Reel Ekonomiye Finansal Desteğini Artırdı

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'ne Cuma günü sunulan rapora göre, Çin bu yıl ülkenin reel ekonomisini daha da desteklemek amacıyla maddi desteği artırdı.

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'ne Cuma günü sunulan rapora göre, Çin bu yıl ülkenin reel ekonomisini daha da desteklemek amacıyla maddi desteği artırdı.

Ülkenin para politikası, kuruluşların kapsamlı finansman maliyeti sürekli olarak düşürülerek 2022 yılında daha da güçlendirilip iyileştirildi.

Raporda, ülkenin finansal sisteminin toplam finansman miktarı makul ölçüde yeterli tutulurken, kilit alanlara verdiği desteğin artırıldığı belirtildi.

Eylül ayı sonu itibariyle imalat sektörü için orta ve uzun vadeli geri ödenmemiş krediler önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,8 artarak 8,75 trilyon yuana (yaklaşık 1,22 trilyon ABD doları), küçük ve orta ölçekli bilim ve teknoloji şirketlerine verilen geri ödenmemiş krediler ise bir önceki yıla göre yüzde 26,3 artışla 1,56 trilyon yuana ulaştı.

Rapora göre, ülkenin kapsayıcı finansmanı da son dokuz ay içinde genişlerken, küçük ve mikro işletmelere yönelik geri ödenmemiş kapsayıcı krediler önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,6 artışla 23,2 trilyon yuana yükseldi.

Finans kurumları bir sonraki adımda ekonomik dönüşüm ve yenilenmeye daha fazla odaklanacak, ayrıca gelişmiş imalat ve gelişmekte olan stratejik sektörlere daha fazla fon aktaracak.

Rapora göre ayrıca, politika tabanlı ve kalkınmaya yönelik finansal araçların tam ve iyi şekilde kullanılmasıyla, altyapı inşasının ve büyük projelerin geliştirilmesinin desteklenmesi için çaba sarf edilecek.