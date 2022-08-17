Çin-Rcep İşbirliği, İpek Yolu Fuarı'nın Sıcak Gündem Maddelerinden Birini Oluşturuyor

Xİ'AN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) üyesi ülkelerle işbirliği, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenen altıncı İpek Yolu Uluslararası Fuarı'nın sıcak gündem maddelerinden biri oldu. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Fei, Çin'in bu yılın başından bu yana, çeşitli ülkelerin sanayi ve ticaret çevrelerine daha iyi hizmet, daha serbest ve uygun iş ortamı sağlayarak, işletmelerin fırsatları daha iyi kavramasına yardımcı olmayı ve RCEP anlaşmasının yüksek kaliteli biçimde uygulanmasını aktif olarak teşvik ettiğini söyledi. Çalkantılı uluslararası durum ve Kovid-19 pandemisine karşın RCEP bu yılın ilk yarısında kalkınmayla ilgili yararlarını sağlamaya başladı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre, bu yılın ilk yedi ayında Çin'in diğer RCEP üyeleri ile ithalat ve ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artarken, Temmuz ayında ticaret büyümesi yüzde 18,8'e ulaştı. Çin (Shaanxi) ile RCEP ülkeleri arasında bölgesel ekonomik ve ticari işbirliğine odaklanan bir yuvarlak masa toplantısında katılımcılar RCEP anlaşmasının bu yıl 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden bu yana bölgesel işbirliği ve kalkınma fırsatlarını ele aldılar. Bu yıl ASEAN'ın dönem başkanı olarak Kamboçya, RCEP üyesi ülkelerle her zaman yakın temasta bulundu ve 10 ASEAN üyesine ek olarak Çin, Japonya ve Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan RCEP anlaşmasının uygulanmasını etkili bir şekilde destekledi. Kamboçya'nın Xi'an'daki başkonsolosu Som Visal, RCEP anlaşmasının uygulanmasının Kamboçya ile Çin arasında özellikle tarımsal, endüstriyel ve işlenmiş tarımsal ürünler için pazar erişimini genişletmeye devam edeceğini söyledi.

RCEP'in uygulamasının derinleştirilmesiyle birlikte, Çin'in tüm kesimleri bu yeni ticaret işbirliği mekanizmasına aktif olarak entegre oluyor. Perşembe günü sona erecek olan beş günlük İpek Yolu fuarına ev sahipliği yapan Shaanxi eyaleti, RCEP üyesi ülkelerle işbirliği alanını aktif olarak genişletiyor. Shaanxi eyaleti ticaret departmanı müdür yardımcısı Sun Jinghu'ya göre, bu yılın ilk yarısında Shaanxi'nin RCEP üyeleriyle yaptığı ithalat ve ihracat 93,27 milyar yuana (yaklaşık 13,74 milyar ABD doları) ulaştı ve eyaletin toplam ticaretinin yüzde 39,5'ini oluşturdu. Japonya Dış Ticaret Örgütü Beijing Ofisi Genel Direktörü Takashima Ryusuke, 2022'nin ilk yarısında Shaanxi'nin Japonya'ya ihracatının önemli ölçüde arttığını ve bu yılın ikinci yarısında Japonya'nın Shaanxi eyaleti ile olan ticaretini daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.