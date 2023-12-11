Çin Quanzhou Uluslararası Kukla Festivali Başladı
Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentinde düzenlenen 7. Çin Quanzhou Uluslararası Kukla Festivali'nin açılışında performans sergileyen kukla sanatçıları görülüyor. Festival, 5. Deniz İpek Yolu Uluslararası Sanat Festivali kapsamında gerçekleştiriliyor ve 35 kukla gösterisi ekibi tarafından dört gün boyunca 80'den fazla performans sergilenecek.
QUANZHOU, 11 Aralık (Xinhua) -- Fotoğraf kolajında, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentinde düzenlenen 7. Çin Quanzhou Uluslararası Kukla Festivali'nin açılışında performans sergileyen kukla sanatçıları görülüyor, 9 Aralık 2023.
Kukla festivali, 5. Deniz İpek Yolu Uluslararası Sanat Festivali kapsamında Cumartesi günü Quanzhou kentinde başladı. Festivale katılan 35 kukla gösterisi ekibi, dört gün boyunca 80'den fazla performans sergileyecek. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)