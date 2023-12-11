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Çin Quanzhou Uluslararası Kukla Festivali Başladı

11 Aralık 2023 12:58 Son Güncelleme: 13:00 Abone Ol

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentinde düzenlenen 7. Çin Quanzhou Uluslararası Kukla Festivali'nin açılışında performans sergileyen kukla sanatçıları görülüyor. Festival, 5. Deniz İpek Yolu Uluslararası Sanat Festivali kapsamında gerçekleştiriliyor ve 35 kukla gösterisi ekibi tarafından dört gün boyunca 80'den fazla performans sergilenecek.