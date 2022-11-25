Çin, Qinghai-Tibet Platosu'ndaki Göl Havzası Özelliklerinin Veri Setini Yayınladı

Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Lhasa şehrindeki Lhalu sulak alanı görülüyor, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Shen Hongbing/Xinhua)

LANZHOU, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'deki Lanzhou Üniversitesi, Çin'in Ulusal Tibet Platosu Veri Merkezi'nin (TPDC) yakın zamanda Qinghai-Tibet Platosu'ndaki göl havzası özelliklerine ilişkin bir veri seti yayınladığını ve paylaştığını duyurdu.

Veri setini Lanzhou Üniversitesi'nin Pan-üçüncü Kutup Ortamı Merkezi'nden bir araştırma ekibi yaptı. Lanzhou Üniversitesi'nde profesör ve ekibin lideri olan Liu Junzhi, veri setinin Qinghai-Tibet Platosu'ndaki göllerin incelenmesi için temel veriler sağladığını söyledi.

Göllerin, yukarı havzalardan akış, tortu ve besinleri topladığını ve havza ölçeğinde malzeme göçü için hayati bir varış noktası olduğunu belirten Liu, bu nedenle göl suyu ve tortu niteliklerinin, iklim, arazi ve bitki örtüsü koşulları gibi havza özelliklerinden önemli ölçüde etkilendiğini söyledi.

Qinghai-Tibet Platosu'ndaki 0,2 ila 4.503 kilometrekarelik bir alana sahip 1.525 gölün havza sınırlarını çizen veri seti, göl hacmi, arazi, iklim, bitki örtüsü, jeoloji ve antropojenik faaliyetler açısından 721 havza ölçeği niteliğini hesaplıyor.

Çin'de Qinghai-Tibet Platosu ve çevre bölgeler için eksiksiz bilimsel verilere sahip tek veri merkezi olan Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki TPDC, 2019 yılında kurulmasından bu yana, kriyosfer, kara, tarihi çevreler, yer yüzeyleri ve diğer alanlar hakkında bilimsel veri kümeleri topladı.