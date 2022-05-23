Çin, Qinghai-Tibet Platosu'nda Yeni Ulusal Parklar Kuracak - Haberler

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Çin, Qinghai-Tibet Platosu'nda Yeni Ulusal Parklar Kuracak

Xinhua - Güncel
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Çin, Qinghai-Tibet Platosu'nda Yeni Ulusal Parklar Kuracak

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi Pazar günü, bu yıl Qinghai-Tibet Platosu'nda ve Yangtze Nehri ile Sarı Nehir havzalarında bir dizi yeni ulusal park kurulacağını bildirdi.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi Pazar günü, bu yıl Qinghai- Tibet Platosu'nda ve Yangtze Nehri ile Sarı Nehir havzalarında bir dizi yeni ulusal park kurulacağını bildirdi. İdareye göre, Çin yıllarca süren çabalar sayesinde tipik karasal ekosistem türlerinin yüzde 90'ını etkili bir şekilde korudu ve 300'den fazla nadir ve nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitkinin vahşi popülasyonunu artırdı. Çin'in ulusal parkların çevresinde kurulu bir doğa koruma sisteminin oluşumunu hızlandıracağını belirten İdare, devlet korumasındaki önemli yaban hayatı türlerinin yüzde 80'inden fazlası ve habitatlarının etkin koruma altında olacağını da kaydetti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Pazar, Mayıs, Tibet, Güncel, Haberler

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