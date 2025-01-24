Çin Profesyonel Futbol Ligi (CFL) Kuruldu

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'de profesyonel futbol liglerini tüm seviyelerde yönetmeyi amaçlayan ve bağımsız bir lig olan Çin Profesyonel Futbol Ligi (CFL) perşembe günü resmen kuruldu.

Beijing'de düzenlenen ilk CFL genel kurulunda, 52 profesyonel futbol kulübünün temsilcileri 17 üyeden oluşan bir konsey seçti. Konseyde 9 kulüp yetkilisinin yanı sıra hükümet, medya, hukuk ve diğer futbol sektörlerinden isimler yer aldı.

Tianjin Spor İdaresi'nin eski başkanı Li Kemin, CFL başkanı olarak seçildi. Li açılış konuşmasında "CFL, Çin'deki profesyonel liglerin sağlıklı gelişimini desteklemek için tüm profesyonel kulüpleri bir araya getirecek" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre, Çin Futbol Federasyonu (CFA), yeni kurulan lige Çin Süper Ligi, Çin Birinci Ligi ve Çin İkinci Ligi olmak üzere üç profesyonel ligi işletme ve yönetme yetkisi verdi. CFL, CFA'nın bir üye birliği olarak faaliyet gösterecek ve liglerin organizasyonunu bağımsız bir şekilde denetleyecek. CFA ise önemli düzenlemeleri denetlemeye devam edecek.