Çin, Proaktif Mali Politikasını Yılın İkinci Yarısında da Sürdürecek

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı'nın Salı günü yayınladığı bir raporda Çin'in proaktif mali politika uygulanmasını 2022'nin ikinci yarısında daha da güçlendireceği bildirildi. Raporda yılın başından bu yana ülkenin, halkın geçiminin sağlanması ve makro ekonominin istikrara kavuşturulması amacıyla vergi ve harç indirimleri ve mali harcamaların güvence altına alınması gibi bir dizi önlem aldığı hatırlatıldı. Rapora göre yılın ilk yarısında toplam 1,85 trilyon (yaklaşık 268,89 milyar ABD doları) tutarında vergi iadesi vergi mükelleflerine ödendi ve ulusal finansman garanti fonunun yeniden garanti faaliyetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85'lik artışla 596,2 milyar yuana ulaştı. Raporda yılın ilk yarısında toplam 23.800 inşaat projesinin, yerel hükümet tahvilleriyle desteklendiği belirtildi. Raporda Çin'in piyasa kuruluşları üzerindeki yükü azaltmak üzere vergi ve harç indirimlerini uygulamaya devam edeceği ve yerel yönetimleri destek önlemleri uygulamaya zorlayacağı ifade edildi. Raporda ülkenin, yatırım, istihdam ve tüketimin desteklenmesi için yerel hükümet tahvillerini daha iyi kullanacağı ve mali politika ile para politikası arasındaki koordinasyonun yanı sıra politika bazlı ve kalkınma odaklı finansal araçların uygulanmasını artıracağı vurgulandı.