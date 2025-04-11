Çin Posta Tasarruf Bankası, Özel Sektöre 10 Trilyon Yuan Finansman Sağlayacak

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Posta Tasarruf Bankası, önümüzdeki 5 yıl boyunca özel işletmelere en az 10 trilyon yuan (yaklaşık 1,4 trilyon ABD doları) finansman sağlayacağını duyurarak ekonomik çalkantıların sürdüğü bir dönemde ülkenin özel sektörünü destekleme konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Banka, özel sektördeki 5.000'in üzerinde şirketin yönetişim yeteneklerini artırma çalışmaları kapsamında özellikle teknolojik inovasyon şirketlerine en az 3 trilyon yuan, tarım sektörünün gelişimine yönelik olarak da 3 trilyon yuanın üzerinde kaynak ayrılmasının beklendiğini belirtti.

Devlete ait büyük ticari bankalardan biri olan Çin Posta Tasarruf Bankası, kısa süre önce Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu ile ortak olarak operasyonel büyüme, teknolojik inovasyon ve dijital dönüşüm gibi kritik alanlarda özel işletmeleri güçlendirmeyi hedefleyen bir eylem planını duyurmuştu.

Plan kapsamında uygulanacak kilit öneme sahip programlar arasında özel şirketler için özel finansman hattı, teknoloji araştırma ve geliştirme paketleri ve küçük işletmelere yönelik dijital güncellemeler yer alıyor.

Bankanın 3,4 milyon özel işletmeye verdiği ödenmemiş kredi miktarı 2024 sonu itibarıyla 2,44 trilyon düzeyine ulaşmış bulunuyor.