Çin Posta Sektörü İlk Altı Ayda %16,9 Büyüdü

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in posta sektörü ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,9 artışla 104,51 milyar paket işledi. Ekspres teslimat hizmetleri ise aynı dönemde yüzde 19,3 artarak 95,64 milyar pakete ulaştı.

Devlet Posta Bürosu'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, posta sektörünün toplam gelirinin ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artışla 873,09 milyar yuana (yaklaşık 122 milyar ABD doları) yükseldiği, ekspres teslimat hizmetlerinin gelirinin ise yüzde 10,1 artışla 718,78 milyar yuana çıktığı bildirildi.

Büro yetkilileri, şehir içi ekspres teslimat hizmetlerinde geçen yıla kıyasla yüzde 6,2 artışla 7,88 milyar paket taşındığını, şehirler arası teslimatların ise yüzde 20,6 artışla 85,74 milyar pakete ulaştığını söyledi.

Bölgesel dağılımda hızlı teslimatların yüzde 71,6'sı ülkenin doğusunda, yüzde 19,3'ü orta kesiminde, yüzde 9,1'i ise batısında gerçekleştirildi. Gelir dağılımında ise doğunun payı yüzde 74, orta kesimin payı yüzde 15,5, batının payı ise yüzde 10,5 oldu.

Yetkililer, orta ve batı bölgelerin geçen yılın aynı dönemine göre pazar paylarını artırdığını belirtti. Orta kesimlerdeki teslimat hacmi 0,8 puan, gelir oranı ise 0,5 puan yükseldi. Batı bölgesinde ise teslimat hacmi 0,6 puan, gelir oranı da 0,3 puan arttı.

Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 büyüme kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Başkan Yardımcısı Sheng Laiyun, salı günü düzenlenen basın toplantısında, "Ekonomi baskıya rağmen istikrarlı bir ilerleme kaydetti ve önemli ekonomik göstergeler beklentilerin üzerinde performans gösterdi" dedi.