Çin Polisi, Uyuşturucu ile Mücadelede Büyük Başarılar Elde Etti

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin polisi, Ocak 2024 ile Mayıs 2025 arasında 45,2 ton yasadışı uyuşturucu ele geçirdi.

Çin Ulusal Uyuşturucu Kontrol Komisyonu Ofisi'nin perşembe günü Beijing'de düzenlediği basın toplantısında polisin, 2024 yılında 37.000 uyuşturucu vakasını çözerek 62.000 şüpheliyi yakaladığı, bu yılın ocak-mayıs dönemindeyse 11.000 uyuşturucu vakasında 17.000 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mayıs ayı sonu itibarıyla Çin'de kayda geçmiş 710.000 yasadışı uyuşturucu kullanıcısının bulunduğunu belirtilirken, 2024 yılında 193.000 kişinin uyuşturucu kullanımına karıştığını belirleyen polisin, bu yılın ocak-mayıs ayları arasında 59.000 yeni kullanıcıyı tespit ettiği kaydedildi.

Çin Ulusal Uyuşturucu KontrolKontrol Komisyonu Ofisi Başkan Yardımcısı ve Çin Kamu Güvenlik Bakanlığı Uyuşturucu Kontrol Bürosu Başkanı Wei Xiaojun Çin'deki uyuşturucu sorununun genel olarak kontrol altında olduğunu belirtti.

Wei, yeni ortaya çıkan sentetik uyuşturucularla mücadelenin, ülkenin uyuşturucuyla mücadele çabalarının temel odak noktası olduğunu vurguladı.