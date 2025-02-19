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Çin Polisi, 2024'te 14.000'den Fazla Deniz Suçunu Aydınlattı

Çin Polisi, 2024'te 14.000'den Fazla Deniz Suçunu Aydınlattı
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Çin polisi, yasadışı balıkçılık, mal ve insan kaçakçılığı gibi deniz suçlarına karşı 2024 yılında 14.000'den fazla olayı aydınlattı ve 20.000'den fazla güvenlik riskini çözdü. 474 yasadışı balıkçılık vakası incelendi.

BEİJİNG, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin polisi, ülkenin kıyı şeridinde güvenliği güçlendirmeye yönelik devam eden çalışmaları kapsamında 2024 yılında 14.000'den fazla deniz suçunu aydınlattı.

Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre yasadışı balıkçılık, mal ve insan kaçakçılığı gibi deniz suçlarına yönelik söz konusu çalışmalarla 20,000'den fazla güvenlik riski çözümlendi.

Polisin mayıs ve ekim ayları arasında balıkçılık ve sahil güvenlik birimleriyle işbirliği içinde yürüttüğü yasadışı balıkçılığa operasyonlarında 474 vaka incelenirken, 1.700 tondan fazla yasadışı av ele geçirildi.

Limanlar ve kıyı şeritleri gibi denizcilik altyapısını da inceleyen polis, 6.100'den fazla güvenlik tehlikesi tespit edip potansiyel risklere yönelik 1.700 düzeltici bildirim yayımladı.

Bakanlığın verilerine göre 2024 yılında 16.000'den fazla memurun katıldığı 401 arama ve kurtarma operasyonunda 1.229 kişi ve 80 gemi kurtarıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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