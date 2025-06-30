Çin, Paslanmaz Çelik İthalatına Yönelik Anti-Damping Vergilerini 5 Yıl Uzattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, İngiltere, Güney Kore ve Endonezya'dan ithal edilen paslanmaz çelik ürünlerine uygulanan anti-damping vergilerinin süresini 5 yıl uzattığını açıkladı. Bu önlemler, yerli sektörü koruma amacı taşıyor.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, İngiltere, Güney Kore ve Endonezya'dan ithal edilen paslanmaz çelik kütük, sıcak haddeli paslanmaz çelik levha ve rulolara yönelik anti-damping vergisinin süresinin salı gününden itibaren 5 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Çin, söz konusu ürünlere uyguladığı anti-damping tedbirlerinin süresinin dolmasına ilişkin incelemeyi, yerli sektörünün talebi üzerine Temmuz 2024'te başlatmıştı.

Anti-damping önlemlerinin sonlandırılması halinde ithal edilecek söz konusu ürünlerin dampinginin devam edebileceğini veya tekrarlanabileceğini belirten bakanlık, bunun potansiyel olarak yerli sektöre zarar vermeye devam edebileceğini ya da yeni zararlar verebileceğini ifade etti.

Uzatılan önlemler çerçevesinde ithal ürünlere uygulanan anti-damping vergileri Güney Kore için yüzde 23,1-103,1, AB ve İngiltere için yüzde 43 ve Endonezya için yüzde 20,2 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler gemi, konteyner, demiryolu, elektrik enerjisi, petrol ve petrokimya gibi endüstrilerde yaygın olarak kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama

İskenderi 2 bin TL'ye satan mekanda tepki çeken "çay" uygulaması
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor

Anlaştı! Yeni takımına imzayı atıyor
Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip

Caner'i gönderen Eyüpspor, yerine Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.