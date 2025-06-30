Çin, Paslanmaz Çelik İthalatına Yönelik Anti-Damping Vergilerini 5 Yıl Uzattı

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, İngiltere, Güney Kore ve Endonezya'dan ithal edilen paslanmaz çelik kütük, sıcak haddeli paslanmaz çelik levha ve rulolara yönelik anti-damping vergisinin süresinin salı gününden itibaren 5 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Çin, söz konusu ürünlere uyguladığı anti-damping tedbirlerinin süresinin dolmasına ilişkin incelemeyi, yerli sektörünün talebi üzerine Temmuz 2024'te başlatmıştı.

Anti-damping önlemlerinin sonlandırılması halinde ithal edilecek söz konusu ürünlerin dampinginin devam edebileceğini veya tekrarlanabileceğini belirten bakanlık, bunun potansiyel olarak yerli sektöre zarar vermeye devam edebileceğini ya da yeni zararlar verebileceğini ifade etti.

Uzatılan önlemler çerçevesinde ithal ürünlere uygulanan anti-damping vergileri Güney Kore için yüzde 23,1-103,1, AB ve İngiltere için yüzde 43 ve Endonezya için yüzde 20,2 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler gemi, konteyner, demiryolu, elektrik enerjisi, petrol ve petrokimya gibi endüstrilerde yaygın olarak kullanılıyor.