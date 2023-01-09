Çin Para Politikasını Daha Hedef Odaklı ve Etkili Hale Getirecek

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu Başkanı Guo Shuqing, Çin ekonomisinin genel toparlanmasını ve gelişimini kolaylaştırmak için ihtiyatlı para politikasının daha hedef odaklı ve etkili hale getirileceğini söyledi.

Arşiv fotoğrafında Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Linyi şehrindeki bir bankada Çin'in resmi para birimi RMB (renminbi) banknotlarını sayan bir çalışan görülüyor. (Fotoğraf: Zhang Chunlei/Xinhua)

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu Başkanı Guo Shuqing, Çin ekonomisinin genel toparlanmasını ve gelişimini kolaylaştırmak için ihtiyatlı para politikasının daha hedef odaklı ve etkili hale getirileceğini söyledi.

Xinhua'ya konuşan Guo, 2023'te ülkenin para politikasının odak noktaları olarak etkin talebin genişletilmesi ve arz yönlü reformun derinleştirilmesi başlıklarının altını çizdi.

Guo, "Mevcut toplam geliri mümkün olan en yüksek oranda tüketim ve yatırıma dönüştürmek, daha hızlı ekonomik toparlanma ve yüksek kaliteli büyümenin anahtarıdır ve finansal hizmetlerin bu süreçte sunacağı çok şey var" dedi.

Çin'in bu yılki mali politikasının amaçlarını ve görevlerini ortaya koyan Guo, komisyonun düşük ve orta gelir grupları ile salgından en çok etkilenenlerin gelirlerini birden fazla kanal aracılığıyla artırmak için çalışacağını, konut ve otomobil gibi yüksek maliyetli kalemlere yapılan harcamaları teşvik ederek, hizmet tüketimine yönelik desteği artıracağını söyledi.

Guo'ya göre Çin, özellikle gelişmekte olan ekonomiler ve gelişmekte olan ülkelerle ticaret söz konusu olduğunda, altyapı projelerine yatırım ve finansman sağlamaya ve dış ticaret sektörü için finansal hizmetleri geliştirmeye devam edecek.

Para politikasını özel işletmelere doğru yönlendirme taahhüdünde bulunan Guo, bunun için toplam kredideki etkili büyümeyi korumak ve genel finansman maliyetlerini düşürmek için önlemler alınacağını belirtti.

Guo, internet platformu işletmeleri ile ilgili olarak denetimin düzenli olarak gerçekleştirileceğini, istihdam yaratabilmelerine ve küresel rekabette daha büyük rol oynamalarına yardımcı olmak için destek verileceğini söyledi.

Guo ayrıca, gayrimenkul ve finans sektörleri arasında sağlıklı para sirkülasyonunun teşvik edilmesi gereğini vurguladı.

Çinli yetkili, ülkesinin ön satışlı konut teslimatlarını garanti etmek için çaba sarf edeceğini, önde gelen gayrimenkul şirketlerinin bilançolarını iyileştirmeye odaklanacağını ve emlak sektörünün yeni gelişim modellerine geçişini teşvik etmeye çalışacağını kaydetti.

Guo, renminbi kuru açısından da orta ve uzun vadede genel olarak güçlenen ivme ile iki yönlü dalgalanmaların sürmesini bekliyor.

Çin'in finansal açılımının son yıllarda yeni bir aşamaya girdiğini kaydeden Guo, ülkenin dışa açılma çabalarını durdurmayacağını taahhüt etti. Guo, Çin'in yabancı yatırımcıların Çin pazarına girme prosedürlerini daha da basitleştireceğini ve kurumsal açılımı istikrarlı bir şekilde genişleteceğini söyledi.