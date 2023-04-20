Çin Pandemi Döneminde 29 Ülkeye Geleneksel Çin Tıbbı Uzmanı Gönderdi

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin, pandemi döneminde Kovid-19 ile mücadeleye yardımcı olmak üzere 29 ülkeye geleneksel Çin tıbbı (TCM) uzmanları gönderdi.

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin, pandemi döneminde Kovid-19 ile mücadeleye yardımcı olmak üzere 29 ülkeye geleneksel Çin tıbbı (TCM) uzmanları gönderdi.

Geleneksel Çin Tıbbı Ulusal İdaresi yetkilisi Wei Chunyu Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in yeni koronavirüs enfeksiyonları için geleneksel Çin tıbbı teşhis ve tedavi protokollerinin çok dilli versiyonlarını yayımladığını ve virüse karşı geleneksel tıp aracılığıyla mücadele deneyimini 150'den fazla ülke ve bölgeyle paylaştığını belirtti. Wei ayrıca etkinliği kanıtlanmış geleneksel Çin bitkisel ilaçlarının bu ülkeler tarafından araştırıldığını ve benimsendiğini söyledi.

Wei, Çin'in pandemi sırasında Kovid-19'la mücadelede geleneksel Çin tıbbının rolüne dair uluslararası bir işbirliği forumu düzenlediğini ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni koronavirüs enfeksiyonlarının tedavisinde geleneksel Çin tıbbının rolünü değerlendirmek üzere bir toplantı düzenlemesine yardımcı olduğunu kaydetti. Wei, daha sonra yayınlanan bir raporun geleneksel Çin tıbbının etkinliğini ve güvenliğini onayladığını söyledi.

Çin, geleneksel Çin tıbbı kültürünü tanıtmak için yurtdışında TCM merkezleri, kültür merkezleri ve sağlık kurumlarında çeşitli etkinlikler düzenlemeyi ve diğer girişimlerin yanı sıra akupunktur hizmetleri, TCM terapi danışmanlığı ve TCM sergileri aracılığıyla Çin kültürünü dünyaya tanıtmayı planlıyor.