Haberler

Çin: Panama'da Liman Sözleşmesi İptal Edilen Çinli Şirketin Haklarını Koruyacağız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, Panama Yüksek Mahkemesi'nin Hong Kong merkezli CK Hutchison Holdings Limited şirketinin liman sözleşmesini iptal etmesine karşılık, Çinli şirketlerin haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını duyurdu.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Panama Yüksek Mahkemesi'nin, Hong Kong merkezli CK Hutchison Holdings Limited şirketinin liman sözleşmesini iptal etmesi üzerine, Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını söyledi. Şirkete bağlı bir yan kuruluş söz konusu sözleşmeyle Panama'daki limanları işletme hakkını kazanmıştı.

Guo cuma günkü basın toplantısında, ilgili şirketin açıklamasına göre iptal kararının, şirkete verilen söz konusu imtiyazı onaylayan Panama yasalarına aykırı olduğunu ve şirketin yasal işlemler de dahil olmak üzere tüm haklarının saklı olduğunu belirtti.

Guo, Çinli şirketlerin haklı ve meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli tüm önlemleri alacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! 'Yavuz Başkomiser' oyunu böyle bozuldu

Bir telefonla her şeyini alacaklardı! "Yavuz Başkomiser" oyunu bozuldu
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Can pazarı! 8 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var
Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi

Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! 'Yavuz Başkomiser' oyunu böyle bozuldu

Bir telefonla her şeyini alacaklardı! "Yavuz Başkomiser" oyunu bozuldu
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha