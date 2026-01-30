Çin: Panama'da Liman Sözleşmesi İptal Edilen Çinli Şirketin Haklarını Koruyacağız

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Panama Yüksek Mahkemesi'nin, Hong Kong merkezli CK Hutchison Holdings Limited şirketinin liman sözleşmesini iptal etmesi üzerine, Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını söyledi. Şirkete bağlı bir yan kuruluş söz konusu sözleşmeyle Panama'daki limanları işletme hakkını kazanmıştı.

Guo cuma günkü basın toplantısında, ilgili şirketin açıklamasına göre iptal kararının, şirkete verilen söz konusu imtiyazı onaylayan Panama yasalarına aykırı olduğunu ve şirketin yasal işlemler de dahil olmak üzere tüm haklarının saklı olduğunu belirtti.

Guo, Çinli şirketlerin haklı ve meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli tüm önlemleri alacaklarını vurguladı.