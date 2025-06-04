Çin, Pakistan ve Afganistan İlişkilerindeki İlerlemeyi Destekliyor

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pakistan ile Afganistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kısa süre önce maslahatgüzarlıktan büyükelçilik seviyesine yükseltilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında Pakistan-Afganistan ilişkilerinin iyileştirilip geliştirilmesinde üstlendikleri yapıcı rolü sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.

Söz konusu adımın Pakistan ile Afganistan arasında karşılıklı güveni artırmaya ve işbirliğini güçlendirmeye ve bölgede barış ve istikrarı ortaklaşa korumaya olanak sağladığını kaydeden Lin, bunun, mayıs ayında Çin, Afganistan ve Pakistan dışişleri bakanlarının gayri resmi toplantısında alınan kararların uygulanması yönünde iki ülke için önemli ve olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Lin, Pakistan ve Afganistan da dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle ortaklaşa olarak bölgedeki barışı, istikrarı ve kalkınmayı sürdürmeye hazır olduklarını ve komşu ülkelerle ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeye kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.