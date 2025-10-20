Çin, Pakistan ve Afganistan Arasındaki Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşılıyor

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pakistan ve Afganistan arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi

Katar Dışişleri Bakanlığı pazar günü, Pakistan ve Afganistan'ın, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda acil ateşkes üzerinde anlaşmaya vardığını duyurmuştu. İki taraf ayrıca ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak için görüşmelere devam etme kararı aldı. Pakistan Savunma Bakanı Havace Asıf ateşkesin sağlandığını teyit ederken, iki tarafın 25 Ekim'de İstanbul'da yeniden görüşeceğini belirtti.

Guo, "Pakistan ve Afganistan, hem Çin'in kadim dostu, hem de birbirleri için ayrılmaz komşu iki ülke" dedi.

Sözcü, Çin'in iki ülke arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ve ilgili ülkelerin katkılarını takdir ettiğini söyledi.

Guo, Pakistan ve Afganistan'ın aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek, kapsamlı ve kalıcı ateşkes sağlamak ve her iki ülke ile bölgenin barış ve istikrarını ortaklaşa korumak için diyalog ve istişarelerini devam ettirmesi temennisinde bulundu.

Sözcü, "Çin, Pakistan-Afganistan ilişkilerinin iyileştirilmesi ve ilerletilmesinde yapıcı rol oynamaya devam etmek için uluslararası toplumla işbirliği yapmaya hazır" dedi.