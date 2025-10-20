Haberler

Çin, Pakistan ve Afganistan Arasındaki Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Katar ve Türkiye arabuluculuğunda Pakistan ve Afganistan arasında varılan ateşkes anlaşmasını olumlu bulduklarını açıkladı. İki ülke, ateşkesin sürdürülebilirliği için görüşmelere devam etme kararı aldı.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pakistan ve Afganistan arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi

Katar Dışişleri Bakanlığı pazar günü, Pakistan ve Afganistan'ın, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda acil ateşkes üzerinde anlaşmaya vardığını duyurmuştu. İki taraf ayrıca ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak için görüşmelere devam etme kararı aldı. Pakistan Savunma Bakanı Havace Asıf ateşkesin sağlandığını teyit ederken, iki tarafın 25 Ekim'de İstanbul'da yeniden görüşeceğini belirtti.

Guo, "Pakistan ve Afganistan, hem Çin'in kadim dostu, hem de birbirleri için ayrılmaz komşu iki ülke" dedi.

Sözcü, Çin'in iki ülke arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ve ilgili ülkelerin katkılarını takdir ettiğini söyledi.

Guo, Pakistan ve Afganistan'ın aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek, kapsamlı ve kalıcı ateşkes sağlamak ve her iki ülke ile bölgenin barış ve istikrarını ortaklaşa korumak için diyalog ve istişarelerini devam ettirmesi temennisinde bulundu.

Sözcü, "Çin, Pakistan-Afganistan ilişkilerinin iyileştirilmesi ve ilerletilmesinde yapıcı rol oynamaya devam etmek için uluslararası toplumla işbirliği yapmaya hazır" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Yıldız isim geri döndü

Fener taraftarına müjde! Yıldız isim geri döndü
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin

Vali emriyle duş alan gencin ailelere önemli bir çağrısı var
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu

2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu
Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Yıldız isim geri döndü

Fener taraftarına müjde! Yıldız isim geri döndü
Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun

Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.