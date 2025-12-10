Çin: Pakistan ve Afganistan Anlaşmazlıkları Diyalog Yoluyla Çözmeli

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pakistan ve Afganistan'a aralarındaki anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla çözmeye devam etme, gerginliğin düşürülmesine katkıda bulunma ve bölgesel barış ve istikrarı korumak üzere birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Guo salı günkü basın toplantısında, Afganistan ve Pakistan güçlerinin 5 Aralık'ta çatışmaya girmesi sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine dair basında yer alan haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Guo, Çin'in uzun soluklu dostane komşuları olan Pakistan ve Afganistan'ın aynı zamanda birbirinden uzaklaşması mümkün olmayan komşular olduğunu söyledi.

Guo, Pakistan ve Afganistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde yapıcı rol oynamaya devam etmek üzere uluslararası toplumla çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.