Çin: Pakistan ve Afganistan Anlaşmazlıkları Diyalog Yoluyla Çözmeli

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Afganistan arasındaki gerginliklerin diyalog yoluyla çözülmesi ve bölgesel barışın sağlanması gerektiğini vurguladı. Son çatışmada sivil kayıpların artması üzerine yapılan açıklamada, her iki ülkenin komşu olarak birlikte çalışması gerektiği belirtildi.

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pakistan ve Afganistan'a aralarındaki anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla çözmeye devam etme, gerginliğin düşürülmesine katkıda bulunma ve bölgesel barış ve istikrarı korumak üzere birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Guo salı günkü basın toplantısında, Afganistan ve Pakistan güçlerinin 5 Aralık'ta çatışmaya girmesi sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine dair basında yer alan haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Guo, Çin'in uzun soluklu dostane komşuları olan Pakistan ve Afganistan'ın aynı zamanda birbirinden uzaklaşması mümkün olmayan komşular olduğunu söyledi.

Guo, Pakistan ve Afganistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde yapıcı rol oynamaya devam etmek üzere uluslararası toplumla çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
