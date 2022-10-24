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Çin, Pakistan'ın Fatf Gri Listesinden Çıkarılmasını Memnuniyetle Karşıladı

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Çin, Pakistan'ın Fatf Gri Listesinden Çıkarılmasını Memnuniyetle Karşıladı

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Pakistan'ı kendi gri listesinden çıkarma kararını Çin'in memnuniyetle karşıladığını söyledi.

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Pakistan'ı kendi gri listesinden çıkarma kararını Çin'in memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Sözcü Wang Wenbin, düzenli basın toplantısında, "Çin, Pakistan'ı bu konuda kutluyor" dedi.

Wang, bunun, Pakistan'ın siyasi taahhüdünü kararlılıkla sonuca ulaştırma ve Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) sistemini, zorluklara rağmen, son beş yılda sürekli olarak iyileştirme ve geliştirme çabaları sayesinde mümkün olabildiğini söyledi.

Wang, "Bu aynı zamanda Pakistan'ın bu konudaki çabalarına yönelik uluslararası desteği ve bu çabaların uluslararası alanda tanındığını da gösteriyor" diye ekledi.

Sözcü, "Pakistan'ın uluslararası terörle mücadele işbirliğini teşvik etmeye ve uluslararası finansal sistemin güvenliğini korumaya olumlu katkılarda bulunmaya devam edeceğini umuyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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