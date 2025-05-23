Çin-Pakistan Diplomatik İlişkilerinin 74. Yıldönümü Kutlandı
Çin'in Pakistan Büyükelçisi Jiang Zaidong, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 74. yıldönümü dolayısıyla İslamabad'da bir törende konuşma yaptı.
İSLAMABAD, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Pakistan Büyükelçisi Jiang Zaidong, Çin ile Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 74. yıldönümü vesilesiyle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen törende konuşma yaptı, 21 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel